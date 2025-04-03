Глава МЗС Данії пояснив Рубіо неприйнятність заяв про Гренландію, той "уважно слухав"

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен на зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо порушив питання неприйнятності заяв Вашингтона щодо Гренландії.

Слова Расмуссена журналістам у Брюсселі передає телеканал DR, пише "Європейська правда".

Глава данського МЗС наголосив, що не обговорював з Рубіо Гренландію, бо це потребувало б присутності представника острова, але сторони обговорили ситуацію щодо Гренландії.

"Я скористався нагодою, аби прояснити певні речі від імені королівства. А саме: ці неодноразові заяви президента США з прагненням взяти Гренландію під контроль аж ніяк не є збалансованими", – перелічив Расмуссен.

Він додав, що ці заяви "досягли межі, коли не відповідають міжнародному праву і посягають на наш суверенітет".

Міністр закордонних справ Данії відмовився уточнювати, якою була реакція державного секретаря, але зазначив, що той "уважно слухав": "Вам потрібно спитати це в Рубіо".

Раніше повідомлялось, що в адміністрації Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте наполягає, що Гренландія належить Данії, а шлях до вирішення протистояння з США лежить через співпрацю.

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