WP: у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії

Білий дім готує оцінку того, скільки коштуватиме федеральному уряду США контроль над Гренландією на тлі численних заяв президента Дональда Трампа про бажання захопити острів.

Про це виданню The Washington Post повідомили три співрозмовники, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, посадовці Білого дому останніми тижнями здійснили кроки з визначення фінансових наслідків перетворення Гренландії на територію США, включно з вартістю надання державних послуг для майже 57 тисяч її жителів.

Двоє співрозмовників зазначили, що співробітники бюджетного відділу Білого дому намагаються зрозуміти, у скільки може обійтися утримання Гренландії в разі її придбання. Вони також намагаються оцінити, який дохід у бюджет США могли б принести природні ресурси Гренландії.

Один з варіантів, які вивчаються, – запропонувати уряду Гренландії вигіднішу угоду, ніж їй пропонує Данія, яка наразі субсидує послуги на острові на суму близько 600 мільйонів доларів на рік.

Суть в тому, що "ми заплатимо вам більше, ніж Данія", сказав один зі співрозмовників видання.

Внутрішнє планування свідчить про те, що амбіції адміністрації щодо придбання Гренландії виходять за рамки роздумів президента і починають відображатися в урядовій політиці США, йдеться у публікації.

Високопосадовець Білого дому заявив, що адміністрація наразі аналізує приблизну вартість придбання Гренландії, в тому числі враховуючи вартість надання державних послуг її громадянам.

Посадовці з питань бюджету все ще працюють над тим, щоб визначити, якою може бути ця вартість, сказав він.

"Зараз обговорюється питання про те, якими будуть витрати і вигоди для Сполучених Штатів Америки, якщо ми придбаємо Гренландію. У скільки нам обійдеться збереження Гренландії як території Сполучених Штатів?", – зазначив посадовець.

За його словами, аналіз витрат ґрунтується на тому, "чи проголосують жителі Гренландії і чи підтримають вони це".

З усіх потенційних придбань, про які говорив Трамп, включно з Канадою і Панамським каналом, "він розглядає Гренландію як найпростіше", додало джерело.

При цьому представник Білого дому зауважив, що придбання Гренландії наразі не найважливіше в питаннях нацбезпеки США.

За його словами, воно стане можливим після закінчення війни між Росією та Україною, забезпечення миру в Ізраїлі та Газі й стримування Ірану – всіх пунктів порядку денного на цей рік.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Гренландію разом зі своєю дружиною Ушею і поспілкувався з військовослужбовцями на військовій базі Пітуффік на північно-західному узбережжі Гренландії. Перебуваючи там, він сказав, що Данія "погано попрацювала на користь народу Гренландії".

Венс також повторив твердження президента Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

Наступного дня після візиту Венса до Гренландії кілька сотень людей зібрались біля американського посольства у Копенгагені, висловлюючи протест проти намірів США взяти під контроль Гренландію.