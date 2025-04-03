Глава МИД Дании объяснил Рубио неприемлемость заявлений о Гренландии, тот "внимательно слушал"

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на встрече с государственным секретарем США Марко Рубио поднял вопрос неприемлемости заявлений Вашингтона по Гренландии.

Слова Расмуссена журналистам в Брюсселе передает телеканал DR, пишет "Европейская правда".

Глава датского МИД подчеркнул, что не обсуждал с Рубио Гренландию, потому что это требовало бы присутствия представителя острова, но стороны обсудили ситуацию по Гренландии.

"Я воспользовался случаем, чтобы прояснить определенные вещи от имени королевства. А именно: эти неоднократные заявления президента США со стремлением взять Гренландию под контроль отнюдь не являются сбалансированными", – перечислил Расмуссен.

Он добавил, что эти заявления "достигли предела, когда не соответствуют международному праву и посягают на наш суверенитет".

Министр иностранных дел Дании отказался уточнять, какой была реакция государственного секретаря, но отметил, что тот "внимательно слушал": "Вам нужно спросить это у Рубио".

Ранее сообщалось, что в администрации Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает, что Гренландия принадлежит Дании, а путь к решению противостояния с США лежит через сотрудничество.

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