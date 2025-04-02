Генсек НАТО розповів, яким він бачить вирішення проблеми з Гренландією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наполягає, що Гренландія належить Данії, і вважає, що шлях до вирішення протистояння з США лежить через співпрацю.

Про це він заявив журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Генсек НАТО наголосив, що не має сумніву в належності острова. "Це частина Данії", – відповів він. Утім, він підкреслив, що розуміє ширший контекст проблеми.

"Звичайно, ваше питання стосується того, як захистити Арктику та крайню північ. І це не лише Данія (що має особливу роль у регіоні), а також Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада, США – тобто сім союзників. Восьма країна тут Росія", – заявив він, підкресливши протистояння НАТО-Росія, а не США-Данія.

Генсек заявив, що вважає важливою роль Альянсу у цій ситуації: "НАТО дедалі більше долучається до цього".

"Ми, сім країн-членів НАТО, працюємо дедалі тісніше разом. Ми знаємо, що там відбувається, що робить Китай… Ми знаємо, що у нас не вистачає криголамів, і це не дрібниця, це дуже важливо", – навів він приклад.

Як відомо, данське керівництво перейшло до жорсткої реакції на дії та заяви США щодо Гренландії. Деталі читайте у статті "Як Данія реагує на погрози Трампа забрати Гренландію".

Водночас у США готуються до різних варіантів дій, зокрема у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

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