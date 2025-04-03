Рубіо заявив про "міцні відносини" з Данією на тлі зазіхань США на Гренландію

Після зустрічі державного секретаря США Марка Рубіо та глави данського МЗС Ларса Льокке Расмуссена у Держдепі заявили про "міцні відносини" між США та Данією.

Відповідний коментар зовнішньополітичне відомство США надало "Європейській правді".

Рубіо зустрівся з Расмуссеном у четвер у Брюсселі на полях засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Держсекретар Рубіо підтвердив міцні відносини між Сполученими Штатами і Королівством Данія", – ідеться в коментарі Держдепу.

Очільники дипломатії Данії та США, як зазначається, обговорили збільшення оборонних видатків і "протидію загрозам НАТО, зокрема з боку Росії і Китаю".

"Вони також обговорили поточну координацію зусиль з посилення стабільності і безпеки в Європі і забезпечення тривалого миру в Україні", – додали в Державному департаменті.

Як відомо, данське керівництво перейшло до жорсткої реакції на дії та заяви США щодо Гренландії.

Водночас у США готуються до різних варіантів дій, зокрема у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте наполягає, що Гренландія належить Данії, а шлях до вирішення протистояння з США лежить через співпрацю.

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