Трамп привітав прем'єра Канади з перемогою на виборах і домовився про зустріч

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні провели телефонну розмову на тлі перемоги Ліберальної партії на парламентських виборах в країні.

Про це повідомила пресслужба очільника уряду Канади, інформує "Європейська правда".

В ході розмови Трамп привітав Карні з перемогою очолюваної ним Ліберальної партії на виборах.

Обидва лідери "погодилися з важливістю співпраці Канади та Сполучених Штатів як незалежних суверенних держав в інтересах взаємного прогресу".

"З цією метою лідери домовилися про зустріч у найближчому майбутньому", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

З моменту переобрання Дональда Трампа на посаду президента США він неодноразово згадував про те, що Канада стане "51-м американським штатом", що викликало обурення канадців.

Заяви Трампа також змінили політичну ситуацію в Канаді, де консерватори попри суттєву перевагу кількома місяцями раніше програли на дострокових парламентських виборах лібералам на чолі з Карні.

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