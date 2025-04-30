Трамп поздравил премьера Канады с победой на выборах и договорился о встрече

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор на фоне победы Либеральной партии на парламентских выборах в стране.

Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Канады, информирует "Европейская правда".

В ходе разговора Трамп поздравил Карни с победой возглавляемой им Либеральной партии на выборах.

Оба лидера "согласились с важностью сотрудничества Канады и Соединенных Штатов как независимых суверенных государств в интересах взаимного прогресса".

"С этой целью лидеры договорились о встрече в ближайшем будущем", – говорится в сообщении.

Напомним, Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к будущим переговорам с Дональдом Трампом.

С момента переизбрания Дональда Трампа на пост президента США он неоднократно упоминал о том, что Канада станет "51-м американским штатом", что вызвало возмущение канадцев.

Заявления Трампа также изменили политическую ситуацию в Канаде, где консерваторы несмотря на существенное преимущество несколькими месяцами ранее проиграли на досрочных парламентских выборах либералам во главе с Карни.

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