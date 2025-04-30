Британія вперше після переобрання Трампа долучилась до ударів США по хуситах

Велика Британія приєдналася до американських військ у заподіянні ударів по цілях хуситів в Ємені вперше після переобрання Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Міністерство оборони Британії підтвердило, що удари були завдані у вівторок в рамках відповіді уряду на атаки хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці.

Міністерство заявило, що ретельний аналіз розвідданих дозволив виявити групу будівель, які хусити використовували для виробництва безпілотників, що застосовувалися для атак на кораблі.

Літаки ВПС Британії Typhoon FGR4 завдали ударів по декількох будівлях, використовуючи високоточні бомби Paveway IV.

Літаки отримували підтримку з повітря від заправників Voyager.

Міністерство повідомило, що удар було завдано після настання темряви, щоб зменшити ймовірність перебування цивільних осіб у цьому районі.

"Цей уряд завжди діятиме в інтересах нашої національної та економічної безпеки. Ми провели ці удари за підтримки США, щоб послабити можливості хуситів і запобігти подальшим атакам на британські та міжнародні судна", – заявив міністр оборони Джон Гілі.

Міністр заявив, що дії хуситів у Червоному морі є постійною загрозою для свободи судноплавства.

"55-відсоткове скорочення судноплавства через Червоне море вже коштувало мільярдів, що підживлює регіональну нестабільність і ставить під загрозу економічну безпеку сімей у Великій Британії", – сказав він.

Хусити з осені 2023 року атакують комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю – на знак протесту проти його військової операції в Газі.

В останні тижні адміністрація США посилила військову кампанію проти хуситів, збільшивши кількість ударів по їхніх позиціях у Ємені.

Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити на Близький Схід другий авіаносець на тлі посилення кампанії бомбардувань проти бойовиків-хуситів в Ємені.

28 квітня США ввели санкції проти трьох суден за звинуваченнями у постачанні нафтопродуктів хуситам.