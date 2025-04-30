Британия впервые после переизбрания Трампа присоединилась к ударам США по хуситам

Великобритания присоединилась к американским войскам в нанесении ударов по целям хуситов в Йемене впервые после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что удары были нанесены во вторник в рамках ответа правительства на атаки хуситов на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.

Министерство заявило, что тщательный анализ разведданных позволил обнаружить группу зданий, которые хуситы использовали для производства беспилотников, применяемых для атак на корабли.

Самолеты ВВС Великобритании Typhoon FGR4 нанесли удары по нескольким зданиям, используя высокоточные бомбы Paveway IV.

Самолеты получали поддержку с воздуха от заправщиков Voyager.

Министерство сообщило, что удар был нанесен после наступления темноты, чтобы уменьшить вероятность нахождения гражданских лиц в этом районе.

"Это правительство всегда будет действовать в интересах нашей национальной и экономической безопасности. Мы нанесли эти удары при поддержке США, чтобы ослабить возможности хуситов и предотвратить дальнейшие атаки на британские и международные суда", – заявил министр обороны Джон Хили.

Министр заявил, что действия хуситов в Красном море являются постоянной угрозой для свободы судоходства.

"55-процентное сокращение судоходства через Красное море уже стоило миллиарды, что подпитывает региональную нестабильность и ставит под угрозу экономическую безопасность семей в Великобритании", – сказал он.

Хуситы с осени 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в регионе Красного моря, которые обвиняют в поддержке Израиля – в знак протеста против его военной операции в Газе.

В последние недели администрация США усилила военную кампанию против хуситов, увеличив количество ударов по их позициям в Йемене.

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне усиления кампании бомбардировок против боевиков-хуситов в Йемене.

28 апреля США ввели санкции против трех судов по обвинениям в поставках нефтепродуктов хуситам.