США запровадили санкції за постачання компонентів палива для балістичних ракет Ірану

США оголосили про запровадження санкцій щодо шести організацій і шести фізичних осіб, що базуються в Ірані та Китаї, за їхню роль в іранській програмі балістичних ракет.

Про це йдеться в заяві Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

У США заявили, що структури та особи, які потрапили під санкції, допомагали із закупівлею компонентів для виробництва ракетного палива балістичних ракет для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

Ухвалені заходи спрямовані на підтримку кампанії "максимального тиску Сполучених Штатів з метою обмежити програму Ірану зі створення балістичних ракет", зазначили в Держдепі.

"Сполучені Штати будуть і надалі притягувати до відповідальності тих, хто прагне просувати програму Ірану зі створення балістичних ракет, включно із закупівлею компонентів для ракетного палива, що використовується в балістичних ракетах", – йдеться у повідомленні.

Також варто зазначити, що з початку квітня США та Іран розпочали непрямі переговори щодо іранської ядерної програми за посередництва Оману. Американську сторону представляє посланник Трампа Стів Віткофф, а іранську – глава МЗС Аббас Аракчі.

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.