США ввели санкции за поставки компонентов топлива для баллистических ракет Ирана

США объявили о введении санкций в отношении шести организаций и шести физических лиц, базирующихся в Иране и Китае, за их роль в иранской программе баллистических ракет.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает "Европейская правда".

В США заявили, что структуры и лица, попавшие под санкции, помогали с закупкой компонентов для производства ракетного топлива баллистических ракет для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Принятые меры направлены на поддержку кампании "максимального давления Соединенных Штатов с целью ограничить программу Ирана по созданию баллистических ракет", отметили в Госдепе.

"Соединенные Штаты будут и в дальнейшем привлекать к ответственности тех, кто стремится продвигать программу Ирана по созданию баллистических ракет, включая закупку компонентов для ракетного топлива, используемого в баллистических ракетах", – говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что с начала апреля США и Иран начали непрямые переговоры по иранской ядерной программе при посредничестве Омана. Американскую сторону представляет посланник Трампа Стив Уиткофф, а иранскую – глава МИД Аббас Аракчи.

Администрация Трампа требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и от обогащения урана.

В свою очередь Тегеран заявляет, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в договоре 2015 года.