Гегсет "з гордістю" припинив програму Пентагону щодо жінок, започатковану Трампом

Міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок оголосив, що його міністерство скасує ініціативу, створену для збільшення участі жінок у сфері національної безпеки, незважаючи на те, що вона була започаткована під час першої адміністрації Дональда Трампа.

Про це міністр написав в X, пише "Європейська правда".

У дописі Гегсет висміяв програму, заявивши, що ця "прогресивна" ініціатива не сприяє місії Міністерства оборони щодо "ведення війни" і не відповідає їй, а також помилково пов'язав її з адміністрацією Байдена.

"Сьогодні вранці я з гордістю ПРИПИНИВ (тут і далі збережено стиль автора. – Ред.) програму "Жінки, мир і безпека" (WPS) в Пентагоні", – написав Гегсет.

"WPS – це ще одна прогресивна ініціатива, спрямована на розкол суспільства та соціальну справедливість, яка перевантажує наших командирів і війська, відволікаючи їх від основного завдання: ВЕДЕННЯ ВІЙНИ", – додав він.

"WPS – це програма ООН, яку просувають феміністки та ліворадикальні активісти. Політики її обожнюють, а військові НЕНАВИДЯТЬ. Міністерство оборони буде виконувати мінімальні вимоги WPS, передбачені законом, і боротиметься за скасування програми в наступному бюджеті. ДОБРЕ, ЩО ТИ ПІШЛА, WPS!" – написав Гегсет.

При цьому законопроєкт про створення програми "Жінки, мир і безпека" був спільно ініційований двома членами кабінету Трампа: міністром внутрішньої безпеки Крісті Л. Ноєм і держсекретарем Марко Рубіо, і підписаний Трампом у 2017 році.

Згідно із законодавством, програма WPS сприяє "значущій участі жінок у процесах запобігання конфліктам та їх вирішенні, допомагає просувати більш інклюзивні та демократичні суспільства і має вирішальне значення для довгострокової стабільності країн і регіонів".

Після того, як користувачі звернули увагу Гегсета на те, що програма була започаткована за Трампа, він зробив другий допис, звинувачуючи адміністрацію Байдена в тому, що та нібито спотворила і використала в своїх цілях "пряму і орієнтовану на безпеку ініціативу WPS, започатковану в 2017 році".

"Тож так, ми припиняємо "ініціативу пробудження/соціальної справедливості/Байдена (WPS). Байден зруйнував УСЕ, включаючи "Жінок, мир і безпеку", – заявив Гегсет.

Оголошення Гегсета про припинення програми викликало пильну увагу і засудження з обох сторін політичного спектра, зазначає Washington Post.

На запитання журналістів про це рішення в Капітолії сенаторка Шеллі Мур Капіто (республіканка із Західної Вірджинії) відповіла: "Я не згодна з цим" і зазначила, що Трамп був "дуже залучений" до цієї ініціативи.

Конгресвумен Джин Шахін (демократка з Нью-Гемпшира), яка входить до сенатського комітету з питань збройних сил і під час слухань щодо затвердження Гегсета на посаді жорстко допитувала його про його погляди на жінок у збройних силах, назвала цей крок "короткозорим" і повторила критику, що міністр оборони не має кваліфікації для керівництва відомством.

Нагадаємо, NBC News писало, що глава Пентагону у боротьбі за збереження своєї посади на тлі безлічі повідомлень про його поведінку і внутрішні розбірки в оборонному відомстві почав поводитися "непередбачувано" і відчуває "невпевненість".

Деталі читайте у статті: Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки.