Хегсет "с гордостью" прекратил программу Пентагона для женщин, начатую Трампом

Министр обороны США Пит Хегсет во вторник объявил, что министерство отменит инициативу, созданную для увеличения участия женщин в сфере национальной безопасности, несмотря на то, что она была начата во время первой администрации Дональда Трампа.

Об этом он написал в X, пишет "Европейская правда".

В посте Хегсет высмеял программу, заявив, что эта "прогрессивная" инициатива не способствует миссии Министерства обороны по "ведению войны" и не соответствует ей, а также ошибочно связал ее с администрацией Байдена.

"Сегодня утром я с гордостью ПРЕКРАТИЛ (здесь и далее сохранен стиль автора. – Ред.) программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в Пентагоне", – написал Хегсет.

"WPS – это еще одна прогрессивная инициатива, направленная на раскол общества и социальную справедливость, которая перегружает наших командиров и войска, отвлекая их от основной задачи: ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ", – добавил он.

"WPS – это программа ООН, которую продвигают феминистки и леворадикальные активисты. Политики ее обожают, а военные НЕНАВИДЯТ. Министерство обороны будет выполнять минимальные требования WPS, предусмотренные законом, и бороться за отмену программы в следующем бюджете. ХОРОШО, ЧТО ТЫ УШЛА, WPS!" – написал Хегсет.

При этом законопроект о создании программы "Женщины, мир и безопасность" был совместно инициирован двумя членами кабинета Трампа: министром внутренней безопасности Кристи Л. Нойем и госсекретарем Марко Рубио, и подписан Трампом в 2017 году.

Согласно законодательству, программа WPS способствует "значимому участию женщин в процессах предотвращения конфликтов и их урегулировании, помогает продвигать более инклюзивные и демократические общества и имеет решающее значение для долгосрочной стабильности стран и регионов".

После того как пользователи обратили внимание Хегсета на то, что программа была основана при Трампе, он сделал второй пост, обвиняя администрацию Байдена в том, что та якобы исказила и использовала в своих целях "прямую и ориентированную на безопасность инициативу WPS, основанную в 2017 году".

"Та что да, мы прекращаем "инициативу пробуждения/социальной справедливости/Байдена (WPS). Байден разрушил ВСЕ, включая "Женщин, мир и безопасность", – заявил Хегсет.

Объявление Хегсета о прекращении программы вызвало пристальное внимание и осуждение с обеих сторон политического спектра, отмечает Washington Post.

На вопрос журналистов об этом решении в Капитолии сенатор Шелли Мур Капито (республиканка из Западной Вирджинии) ответила: "Я не согласна с этим" и добавила, что Трамп был "очень вовлечен" в эту инициативу.

Конгрессвумен Джин Шахин (демократка из Нью-Гэмпшира), входящая в сенатский комитет по вооруженным силам и во время слушаний по утверждению Хегсета на должности жестко допрашивавшая его о его взглядах на женщин в вооруженных силах, назвала этот шаг "недальновидным" и повторила критику, что министр обороны не имеет квалификации для руководства ведомством.

Напомним, NBC News писало, что глава Пентагона в борьбе за сохранение своего поста на фоне множества сообщений о его поведении и внутренних разборках в оборонном ведомстве начал вести себя "непредсказуемо" и испытывает "неуверенность".

Детали читайте в статье: Пентагон, угрожающий Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке.