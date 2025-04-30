Шведська поліція затримала підозрюваного після стрілянини в Уппсалі

Шведська поліція заявила в середу, що затримала підозрюваного у вбивстві трьох людей, яке сталося у вівторок в місті Уппсала.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За словами поліції, підозрюваний у вбивстві був одним із кількох осіб, яких допитували в рамках розслідування.

Стрілянина сталася в перукарні в Уппсалі, додали вони.

Шведські ЗМІ повідомляють, що затриманому менше 18 років. Жертвами вбивці теж стали молоді люди у віці від 15 до 20 років.

Поліція заявила, що інцидент, ймовірно, є "окремим випадком" і не пов'язаний із масштабними святкуваннями Вальпургієвої ночі, які очікуються в Уппсалі в середу.

Швеція вже більше десяти років страждає від хвилі насильства, пов'язаного з бандитизмом.

У лютому в шведському місті Еребру в результаті наймасовішої стрілянини в історії країни загинули десять осіб. 35-річний безробітний самітник відкрив вогонь по студентах і викладачах центру освіти для дорослих.

Правий уряд цієї скандинавської країни прийшов до влади в 2022 році, обіцяючи боротися з бандитизмом. Він посилив закони і надав більше повноважень поліції, а після стрілянини в Еребру заявив, що буде домагатися посилення законів про зброю.