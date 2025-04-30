Троє людей загинули в результаті стрілянини в Швеції

У вівторок у шведському місті Уппсала в результаті стрілянини загинули три людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поліція заявила, що розслідує стрілянину як вбивство і що на даний момент не має інформації про те, що інцидент є терористичним актом або злочином на ґрунті ненависті.

"Ми маємо інформацію, що одна особа покинула місце події на електроскутері. Наразі невідомо, чи ця особа є злочинцем, свідком або має якийсь стосунок до інциденту", – повідомив Reuters представник поліції.

Поліція повідомила, що особи жертв ще не встановлено, і відмовилася спекулювати щодо мотивів вбивств.

Електричні скутери вже кілька разів використовувалися як засіб втечі після стрілянини між бандами в Швеції. В Уппсалі, що за 40 хвилин їзди на північ від столиці Стокгольма, за останнє десятиліття сталося багато стрілянини, пов'язаної з бандами, але зазвичай це відбувалося за межами центру міста.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив, що Міністерство юстиції перебуває в тісному контакті з поліцією і уважно стежить за розвитком подій у цій справі.

"У центрі Уппсали стався жорстокий акт насильства... Це сталося в той самий час, коли в усьому місті розпочалася Вальпургієва ніч. Те, що сталося, є надзвичайно серйозним", – заявив Строммер.

У лютому в шведському місті Еребру в результаті наймасовішої стрілянини в історії країни загинули десять осіб. 35-річний безробітний самітник відкрив вогонь по студентах і викладачах центру освіти для дорослих.

Швеція вже більше десяти років страждає від хвилі насильства, пов'язаного з бандитизмом, яке супроводжується епідемією збройного насильства.

Правий уряд цієї скандинавської країни прийшов до влади в 2022 році, обіцяючи боротися з бандитизмом. Він посилив закони і надав більше повноважень поліції, а після стрілянини в Еребру заявив, що буде домагатися посилення законів про зброю.