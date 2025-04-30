Шведская полиция задержала подозреваемого после стрельбы в Уппсале

Шведская полиция заявила в среду, что задержала подозреваемого в убийстве трех человек, которое произошло во вторник в городе Уппсала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По словам полиции, подозреваемый в убийстве был одним из нескольких человек, которых допрашивали в рамках расследования.

Стрельба произошла в парикмахерской в Уппсале, добавили они.

Шведские СМИ сообщают, что задержанному меньше 18 лет. Жертвами убийцы также стали молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет.

Полиция заявила, что инцидент, вероятно, является "единичным случаем" и не связан с масштабными празднованиями Вальпургиевой ночи, которые ожидаются в Уппсале в среду.

Швеция уже более десяти лет страдает от волны насилия, связанного с бандитизмом.

В феврале в шведском городе Эребру в результате самой массовой стрельбы в истории страны погибли десять человек. 35-летний безработный одиночка открыл огонь по студентам и преподавателям центра образования для взрослых.

Правое правительство этой скандинавской страны пришло к власти в 2022 году, обещая бороться с бандитизмом. Оно ужесточило законы и предоставило больше полномочий полиции, а после стрельбы в Эребру заявило, что будет добиваться ужесточения законов об оружии.