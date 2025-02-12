У Швеції пропонують жорсткіші заходи безпеки у школах після стрілянини з 11 загиблими

У Швеції пропонують посилити заходи безпеки у навчальних закладах після смертельної стрілянини в Еребру, де нападник з вогнепальної зброї вбив 10 людей і після того застрелився сам.

Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

Партії керівної коаліції хочуть посилити запобіжні заходи на всіх ланках освіти, від початкових шкіл до муніципальних закладів освіти для дорослих.

Початкові пропозиції розробляли ще до трагедії в Еребру, тоді йшлося лише про старші класи та вищі навчальні заклади.

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Серед іншого, пропонують надати право охороні шкіл оглядати рюкзаки учнів і відвідувачів.

Також пропонують обмежити вхід у навчальні заклади, щоб сторонні особи не могли непомітно зайти на територію – наприклад, за допомогою карток-пропусків.

Крім того, заклади хочуть зобов’язати розробити плани реагування на екстраординарні ситуації та періодично відпрацьовувати їх.

Зміни до законодавства сподіваються ухвалити у найближчі пів року, щоб з 1 липня вони вже набули чинності.

Перед цим заговорили про посилення законодавства щодо зброї.

Нагадаємо, 4 лютого у навчальному закладі для дорослих в місті Еребру загинули 11 людей – серед яких нападник – і багато отримали поранення.

Згодом у поліції офіційно назвали особу нападника, 35-річного чоловіка. Явних мотивів його вчинку не встановили. Стрілянину називають найгіршою у новітній історії країни.