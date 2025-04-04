ЗМІ: оточення Трампа не радить йому розмовляти з Путіним, поки той не виконає умову

Найближче оточення Дональда Трампа радить йому не розмовляти з Владіміром Путіним доти, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо NBC News від двох посадовців адміністрації.

Станом на сьогодні, за словами співрозмовників, телефонна розмова між Трампом і Путіним не була запланована.

Однак представники адміністрації попередили, що Трамп може раптово вирішити провести розмову з Путіним.

Водночас вони зазначили, що президенту США дали пораду не телефонувати очільнику Кремля, поки той не надасть Білому дому свою згоду на повне припинення вогню в російсько-українській війні.

У неділю Трамп заявив NBC News, що планує поговорити з Путіним цього тижня.

Він також сказав, що "дуже злий" на Путіна за його висловлювання про перехідний уряд в Україні і пригрозив накласти масштабні вторинні тарифи на російську нафту.

За даними агентства Reuters, у Трампа почали визнавати недосяжність мирної угоди щодо України в найближчі місяці.