СМИ: окружение Трампа не советует ему разговаривать с Путиным, пока тот не выполнит условие

Ближайшее окружение Дональда Трампа советует ему не разговаривать с Владимиром Путиным до тех пор, пока тот не возьмет на себя обязательства по полному прекращению огня в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно NBC News от двух должностных лиц администрации.

По состоянию на сегодня, по словам собеседников, телефонный разговор между Трампом и Путиным не был запланирован.

Однако представители администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить провести разговор с Путиным.

В то же время они отметили, что президенту США дали совет не звонить главе Кремля, пока тот не предоставит Белому дому свое согласие на полное прекращение огня в российско-украинской войне.

В воскресенье Трамп заявил NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе.

Он также сказал, что "очень зол" на Путина за его высказывания о переходном правительстве в Украине и пригрозил наложить масштабные вторичные тарифы на российскую нефть.

По данным агентства Reuters, у Трампа начали признавать недостижимость мирного соглашения по Украине в ближайшие месяцы.