Трамп заступився за лідерку ультраправих Франції: "Свободу Марін Ле Пен!"

Президент США Дональд Трамп вважає справу проти лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен, якій суд заборонив балотуватись у президенти, полюванням на відьом.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США заявив, що "полювання на відьом проти Марін Ле Пен", яку засудили за розкрадання коштів Євросоюзу, є прикладом того, "як європейські ліві використовують правозахисну діяльність, щоб змусити замовкнути свободу слова і піддати цензурі своїх політичних опонентів".

Він порівняв справу Ле Пен зі своїми судовими справами, відзначивши, що його кривдники зазнали поразки.

"Я не знаю Марін Ле Пен, але ціную те, як важко вона працювала протягом багатьох років. Вона зазнавала втрат, але продовжувала йти вперед, і тепер, якраз перед тим, що могло б стати великою перемогою, її звинувачують у незначному злочині, про який вона, ймовірно, нічого не знала", – переконаний президент США.

Трамп вважає, що злочин, який скоїла Ле Пен, це насправді "бухгалтерська" помилка". "Це все дуже погано для Франції та великого французького народу, незалежно від того, на чиєму вони боці. СВОБОДУ МАРІН ЛЕ ПЕН!" – закликав президент США.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Ле Пен є найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції, за даними останніх опитувань.

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію.

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