Трамп вступился за лидера ультраправых Франции: "Свободу Марин Ле Пен!"

Президент США Дональд Трамп считает дело против лидера французских ультраправых Марин Ле Пен, которой суд запретил баллотироваться в президенты, охотой на ведьм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что "охота на ведьм против Марин Ле Пен", которую осудили за хищение средств Евросоюза, является примером того, "как европейские левые используют правозащитную деятельность, чтобы заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своих политических оппонентов".

Он сравнил дело Ле Пен со своими судебными делами, отметив, что его обидчики потерпели поражение.

"Я не знаю Марин Ле Пен, но ценю то, как тяжело она работала в течение многих лет. Она несла потери, но продолжала идти вперед, и теперь, как раз перед тем, что могло бы стать большой победой, ее обвиняют в незначительном преступлении, о котором она, вероятно, ничего не знала", – убежден президент США.

Трамп считает, что преступление, которое совершила Ле Пен, это на самом деле "бухгалтерская" ошибка". "Это все очень плохо для Франции и великого французского народа, независимо от того, на чьей они стороне. СВОБОДУ МАРИН ЛЕ ПЕН!" – призвал президент США.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов французского "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

Ле Пен является самым популярным кандидатом на пост президента Франции, по данным последних опросов.

Апелляционный суд Парижа примет решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года. Это оставляет для нее шанс все же принять участие в кампании, если она выиграет апелляцию.

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