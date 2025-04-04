Трамп вважає, що Іран готовий до прямих ядерних переговорів

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран готовий до прямих переговорів щодо своєї ядерної програми.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить Bloomberg.

Його слова пролунали на тлі того, як нещодавно офіційний Тегеран дав зрозуміти, що готовий вести переговори через посередників.

"Забудьте про листи, я думаю, вони хочуть вести прямі переговори", – сказав Трамп.

Він додав, що вважає за краще розмовляти з Іраном віч-на-віч і що, на його думку, це допоможе полегшити процес укладення угоди.

"Я думаю, що це відбувається швидше, і ви можете зрозуміти іншу сторону набагато краще, ніж якби ви діяли через посередників. Вони хотіли використовувати посередників. Я не думаю, що тепер це обов'язково так. Я думаю, вони стурбовані. Я думаю, вони почуваються вразливими, і я не хочу, щоб вони так почувалися", – зазначив Трамп.

На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.

У неділю, 30 березня, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми, що стало першою відповіддю країни на лист, надісланий Трампом верховному лідеру Ісламської Республіки.

Того ж дня Трамп заявив, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.