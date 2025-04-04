Трамп считает, что Иран готов к прямым ядерным переговорам

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран готов к прямым переговорам по своей ядерной программе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит Bloomberg.

Его слова прозвучали на фоне того, как недавно официальный Тегеран дал понять, что готов вести переговоры через посредников.

"Забудьте о письмах, я думаю, они хотят вести прямые переговоры", – сказал Трамп.

Он добавил, что предпочитает разговаривать с Ираном с глазу на глаз и что, по его мнению, это поможет облегчить процесс заключения сделки.

"Я думаю, что это происходит быстрее, и вы можете понять другую сторону гораздо лучше, чем если бы вы действовали через посредников. Они хотели использовать посредников. Я не думаю, что теперь это обязательно так. Я думаю, они обеспокоены. Я думаю, они чувствуют себя уязвимыми, и я не хочу, чтобы они так чувствовали себя", – отметил Трамп.

В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.

В воскресенье, 30 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по иранской ядерной программе, что стало первым ответом страны на письмо, направленное Трампом верховному лидеру Исламской Республики.

В тот же день Трамп заявил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами о разработке ядерного оружия.