NYT: Євросоюз готує на літо серйозне покарання для Х Маска

Регуляторні органи Європейського Союзу готують серйозні санкції проти платформи соціальних мереж X Ілона Маска за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією.

Як пише "Європейська правда", про це виданню The New York Times повідомили чотири людини, обізнані з цими планами.

Цей крок, ймовірно, посилить напруженість між ЄС і США, оскільки він спрямований проти одного з найближчих радників президента Дональда Трампа.

За словами співрозмовників видання, покарання включатимуть штраф і вимогу змінити продукцію. Очікується, що вони будуть оголошені влітку цього року і стануть першими в рамках нового закону ЄС, покликаного змусити соціальні медіа-компанії контролювати свої сервіси.

Європейська влада зважує, наскільки великий штраф накласти на X, враховуючи ризики подальшого протистояння з Трампом на тлі ширших трансатлантичних суперечок щодо торгівлі, тарифів і війни в Україні.

За словами одного зі співрозмовників, сума штрафу може перевищити $1 млрд доларів, оскільки регулятори прагнуть зробити X прикладом для інших компаній, щоб утримати їх від порушення законодавства про цифрові послуги.

Посадовці ЄС заявили, що їхнє розслідування щодо X просувається незалежно від тарифних переговорів після того, як цього тижня Трамп оголосив про нові значні мита.

Розслідування почалося в 2023 році, і минулого року регулятори винесли попереднє рішення про те, що X порушила закон.

За словами посадовців, Європейський Союз і X все ще можуть досягти врегулювання, якщо компанія погодиться на зміни, які задовольнять занепокоєння регуляторів.

На X також чекає інше розслідування ЄС, яке є ширшим і може призвести до подальших покарань.

За словами двох співрозмовників, у рамках цього розслідування посадовці ЄС будують справу так, що байдужий підхід компанії X до контролю за користувацьким контентом зробив її центром мови ворожнечі, дезінформації та інших матеріалів, які, підривають демократію у ЄС.