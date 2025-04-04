NYT: Евросоюз готовит на лето серьезное наказание для Х Маска

Регуляторные органы Европейского Союза готовят серьезные санкции против платформы социальных сетей X Илона Маска за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию The New York Times сообщили четыре человека, знакомые с этими планами.

Этот шаг, вероятно, усилит напряженность между ЕС и США, поскольку он направлен против одного из ближайших советников президента Трампа.

По словам собеседников издания, наказания будут включать штраф и требование сменить продукцию. Ожидается, что они будут объявлены летом этого года и станут первыми в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные медиа-компании контролировать свои сервисы.

Европейские власти взвешивают, насколько большой штраф наложить на X, учитывая риски дальнейшего противостояния с Трампом на фоне более широких трансатлантических споров по торговле, тарифам и войне в Украине.

По словам одного из собеседников, сумма штрафа может превысить $1 млрд долларов, поскольку регуляторы стремятся сделать X примером для других компаний, чтобы удержать их от нарушения законодательства о цифровых услугах.

Чиновники ЕС заявили, что их расследование в отношении X продвигается независимо от тарифных переговоров после того, как на этой неделе Трамп объявил о новых значительных пошлинах.

Расследование началось в 2023 году, и в прошлом году регуляторы вынесли предварительное решение о том, что X нарушила закон.

По словам чиновников, Европейский Союз и X все еще могут достичь урегулирования, если компания согласится на изменения, которые удовлетворят беспокойство регуляторов.

X также ждет другое расследование ЕС, которое является более широким и может привести к дальнейшим наказаниям.

По словам двух собеседников, в рамках этого расследования чиновники ЕС строят дело так, что равнодушный подход компании X к контролю за пользовательским контентом сделал ее центром языка вражды, дезинформации и других материалов, которые подрывают демократию в ЕС.