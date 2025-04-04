Россия объявила о выдворении трех дипломатов Молдовы

Министерство иностранных дел РФ объявило о выдворении трех молдовских дипломатов как шаг в ответ на изгнание сотрудников российского посольства в Молдове.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В нем указано, что 4 апреля в МИД России был вызван посол Молдовы, которому заявили "решительный протест" в связи с решением молдовских властей объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Кишиневе.

Послу вручили ноту МИД России о том, что российская сторона, "исходя из принципа взаимности, объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдовы в России".

Как известно, Министерство иностранных дел Молдовы 31 марта объявило о высылке из страны трех работников посольства России.

Кроме того, параллельно Россия начала через ОБСЕ заявлять о "репрессиях в Молдове" и требовать освободить задержанную руководительницу автономного региона Гагаузия.

А МИД Молдовы заявил, что российские власти защищают преступные группировки в ответ на критику Кремля относительно задержания башкана Гагаузии.