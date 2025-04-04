Полицейские в Нидерландах недовольны, что запрет фейерверков будут обсуждать еще год

Профсоюзы сотрудников полиции в Нидерландах выразили недовольство тем, что разработка проекта закона о запрете фейерверков продлится больше года.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Два профсоюза нидерландской полиции раскритиковали известия о том, что запрет фейерверков могут отложить примерно на полтора года.

Поводом стало заявление государственного секретаря по вопросам общественного транспорта и окружающей среды Криса Янсена, что разработка соответствующего законопроекта может занять как минимум такое время. В частности, различным партиям нужно достичь общих позиций и перед введением запрета нужно детально прописать, как обеспечивать его соблюдение и какой будет процедура исключений.

"Мы понимаем, что правила нужно прописать тщательно, но у нас есть опасения относительно следующего Нового года", – отметил руководитель профсоюза ACP Рамон Мееринк.

"Мы обеспокоены, что люди "сорвутся с катушек" в тот последний раз, когда это будет разрешено", – добавил он.

В медицинской ассоциации KNMG также призвали как можно быстрее принять решение, поскольку промедление означает "ненужные ранения, дополнительную нагрузку на звено неотложной помощи и постоянные последствия для здоровья пострадавших".

В то же время импортеры пиротехники отреагировали на известие с оптимизмом, в частности из-за того, что некоторые уже закупили фейерверки, которые планируют продавать перед следующими новогодними празднованиями.

Напомним, в парламенте Нидерландов уже появилось необходимое большинство в поддержку запрета фейерверков.

Численность сторонников более жестких запретов на пиротехнику резко возросла после последнего празднования Нового года, когда в стране зафиксировали более 8 тысяч различных инцидентов с пиротехникой, в том числе с нападениями на сотрудников полиции и пожарных.

Безответственное обращение с пиротехникой вызывает дискуссии и в других странах ЕС. Так, в Бельгии после новогодних инцидентов призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.

В Германии более миллиона человек поддержали петицию полиции о запрете пиротехники.