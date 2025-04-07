У Мінторгівлі США заявили, що не будуть відтерміновувати дію мит

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Вашингтон не буде відтерміновувати дію нових мит, оголошених президентом США Дональдом Трампом 2 квітня.

Про це він сказав у ефірі CBS News, пише "Європейська правда".

Лутнік заявив, що дія мит, які він назавав "дзеркальними", не буде відтерміновуватися.

"Вони (мита. – Ред.) точно залишатимуться в силі протягом днів і тижнів. Це очевидно", – сказав він.

Американський міністр впевнений – Трамп повинен "перезапустити" світову торгівлю.

"Усі мають торгівельний надлишок, а у нас торгівельний дефіцит. Країни світу наживаються на нас, і це повинно припинитися. Президент дуже чітко дав зрозуміти, що такою політикою ми будемо захищати заводи, які переїдуть до США займатися виробництвом", – додав Лутнік.

Трамп у себе на сторінці у TruthSocial написав, що США "мають величезний фінансовий дефіцит у відносинах з Китаєм, Європейським Союзом та багатьма іншими країнами".

"Єдиний спосіб вирішити цю проблему – це ТАРИФИ, які зараз приносять десятки мільярдів доларів у США. Вони вже діють, і це прекрасна річ, на яку варто подивитися", – заявив він.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти майже усіх держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Сам Трамп заявив, що готовий знизити свої тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна"