В Минторговли США заявили, что не будут откладывать действие пошлин

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Вашингтон не будет откладывать действие новых пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом 2 апреля.

Об этом он сказал в эфире CBS News, пишет "Европейская правда".

Лутник заявил, что действие пошлин, которые он назвал "зеркальными", не будет отсрочиваться.

"Они (пошлины. – Ред.) точно будут оставаться в силе в течение дней и недель. Это очевидно", – сказал он.

Американский министр уверен – Трамп должен "перезапустить" мировую торговлю.

"Все имеют торговый избыток, а у нас торговый дефицит. Страны мира наживаются на нас, и это должно прекратиться. Президент очень четко дал понять, что такой политикой мы будем защищать заводы, которые переедут в США заниматься производством", – добавил Лутник.

Трамп у себя на странице в TruthSocial написал, что США "имеют огромный финансовый дефицит в отношениях с Китаем, Европейским Союзом и многими другими странами".

"Единственный способ решить эту проблему – это ТАРИФЫ, которые сейчас приносят десятки миллиардов долларов в США. Они уже действуют, и это прекрасная вещь, на которую стоит посмотреть", – заявил он.

Как сообщалось, 2 апреля апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против почти всех государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Сам Трамп заявил, что готов снизить свои тарифы, если другие страны смогут предложить что-то "феноменальное".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина"