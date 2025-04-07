Литва супроводжуватиме російські транзитні поїзди гелікоптером

У понеділок, 7 квітня, литовські прикордонники представлять новий гелікоптер, який буде використовуватися для супроводу російських поїздів, що прямують транзитом через країну.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Владислав Кондратович, цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Кондратович заявив, що цей гелікоптер допоможе посилити нагляд за потягами, що прямують до російської Калінінградської області та з неї.

"Зараз ми зосереджені на двох пріоритетах: поліпшення управління нашими національними кордонами і зовнішніми кордонами ЄС, а також виконання Пакту про міграцію та притулок", – сказав він у коментарі литовським ЗМІ.

Як зазначає мовник, Європейська комісія виділила 25 млн євро на убезпечення Спеціальної транзитної схеми, яка дозволяє Росії відправляти вантажні та пасажирські поїзди через Литву.

Державна прикордонна служба (VSAT) заявила, що використала ці кошти на придбання сучасного гелікоптера, інших транспортних засобів та спеціалізованого обладнання, спрямованого на поліпшення управління ризиками безпеки, пов'язаними з цією схемою.

Зазначимо, 1 квітня інформували, що литовські митники виявили потужний дрон DJI Matrice 350 RTK у поїзді, що прямував з російської Калінінградської області. Як стверджували митники, цей тип безпілотних літальних апаратів активно застосовується у війні в Україні.

Восени минулого року співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби вилучили маскувальні сітки, які провозили у поїзді Калінінград-Москва.

Згодом литовські митники прозвітували про конфіскацію кількох військових вантажів, які прямували до Росії, та оголосили про їхнє передання Україні.