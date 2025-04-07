Литва будет сопровождать российские транзитные поезда вертолетом

В понедельник, 7 апреля, литовские пограничники представят новый вертолет, который будет использоваться для сопровождения российских поездов, следующих транзитом через страну.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Владислав Кондратович, цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Кондратович заявил, что этот вертолет поможет усилить надзор за поездами, следующими в российскую Калининградскую область и из нее.

"Сейчас мы сосредоточены на двух приоритетах: улучшение управления нашими национальными границами и внешними границами ЕС, а также выполнение Пакта о миграции и убежище", – сказал он в комментарии литовским СМИ.

Как отмечает вещатель, Европейская комиссия выделила 25 млн евро на обеспечение безопасности Специальной транзитной схемы, которая позволяет России отправлять грузовые и пассажирские поезда через Литву.

Государственная пограничная служба (VSAT) заявила, что использовала эти средства на приобретение современного вертолета, других транспортных средств и специализированного оборудования, направленного на улучшение управления рисками безопасности, связанными с этой схемой.

Отметим, 1 апреля информировали, что литовские таможенники обнаружили мощный дрон DJI Matrice 350 RTK в поезде, следовавшем из российской Калининградской области. Как утверждали таможенники, этот тип беспилотных летательных аппаратов активно применяется в войне в Украине.

Осенью прошлого года сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы изъяли маскировочные сетки, которые провозили в поезде Калининград-Москва.

Впоследствии литовские таможенники отчитались о конфискации нескольких военных грузов, которые направлялись в Россию, и объявили об их передаче Украине.