Литовські митники виявили потужний дрон у поїзді, що прямував з Калінінградської області

Литовські митники виявили потужний дрон DJI Matrice 350 RTK у поїзді, що прямував з російської Калінінградської області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Литовські митники розповіли, що 23 березня оглядали поїзд із Калінінградської області на залізничному посту Кібартай. Під час огляду у ньому виявили безпілотник DJI Matrice 350 RTK.

MKT

Як стверджують митники, цей тип безпілотних літальних апаратів активно застосовується у війні в Україні.

Митники затримали вантаж за підозрою в порушенні правил перевезення військової техніки та товарів, що підпадають під санкції Європейського Союзу.

Наразі уточнюються код, вартість, призначення, параметри товару, місця виготовлення комплектуючих тощо затриманого товару.

Литовська митниця вказала, що безпілотник відправила з Калінінградської області до Санкт-Петербурга російська комерційна компанія, яка займається управлінням системами безпілотних авіаційних комплексів, а також обслуговує державні структури.

Восени минулого року співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби вилучили маскувальні сітки, які провозили у поїзді Калінінград-Москва.

Згодом литовські митники прозвітували про конфіскацію кількох військових вантажів, які прямували до Росії, та оголосили про їхнє передання Україні.