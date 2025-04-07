Трамп выдвинул Европе условие для переговоров по тарифам

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если та "не будет платить много денег ежегодно".

Об этом он сказал в комментариях журналистам на борту самолета Air Force One, цитирует газета The Guardian, пишет "Европейская правда".

Американский президент сказал, что Европа хочет сесть за стол переговоров, но, по его словам, этого не будет, "пока они не начнут платить нам много денег ежегодно – сначала за сегодняшнее, но также и за прошлое, потому что они забрали много нашего богатства, и мы больше этого не позволим".

"Соединенные Штаты не могут терять $1,9 триллиона долларов на торговле. Мы не можем этого позволить, особенно еще и тратя большие средства на НАТО, чтобы защищать европейские страны. Мы прикрываем их военно, а при этом терпим торговые убытки", – уверен Трамп.

Трамп также в очередной раз повторил нарратив о том, что Европа "очень, очень плохо обращалась" с США и, мол, "обманула наших (американских. – Ред.) лидеров".

"Вы знаете, Европа также имеет огромный профицит в отношениях с Соединенными Штатами. Европа вела себя с нами, возможно, немного мягче, но все равно очень, очень плохо. Китай – да, но и Европа также. Европа вела себя очень, очень плохо, потому что она обманула наших лидеров", – сказал он.

Трамп также пожаловался, что европейцы не покупают в США автомобили и еду.

"Мы принимаем их автомобили – Mercedes, Volkswagen, BMW, мы принимаем миллионы их авто. А они не берут ни одной нашей машины. Они не покупают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они ничего не покупают. Европа ведет себя с нами очень плохо", – добавил американский президент.

Как сообщалось, 2 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против многих государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Сам Трамп заявил, что готов снизить свои тарифы, если другие страны смогут предложить что-то "феноменальное".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".