Віцеканцлер Німеччини назвав "нісенітницею" тарифну політику Трампа

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який йде у відставку, різко розкритикував тарифну політику, яку проводить адміністрація президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить The Guardian.

Габек зазначив, що європейським партнерам необхідно "залишатися єдиними", оскільки поодинці вони не зможуть вирішити цю проблему.

"Розрахунки, з моєї точки зору, – це нісенітниця. Навіть основа розрахунків – нісенітниця. Припущення, що профіцит або дефіцит торгового бюджету сам по собі є проблемою, – це хибна оцінка, тому що зрештою глобалізація служить усім економікам, і особливо американській економіці", – сказав він.

Німецький міністр також прокоментував заяви американського мільярдера Ілона Маска, який минулими вихідними закликав зберегти вільну торгівлю між ЄС і США.

Зокрема, Маск казав, що "в ідеалі і Європа, і США повинні перейти до нульових тарифів, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою і Північною Америкою".

У відповідь на це Габек заявив, що вважає його коментарі "ознакою слабкості і, можливо, страху, оскільки реальність дій США зовсім інша".

"Якщо йому є що сказати, він має піти до свого президента і сказати про це. Перш ніж говорити про нульові тарифи, давайте припинимо цю нісенітницю... безлад, який ви влаштували за останній тиждень", – підкреслив він.

Габек також застеріг, щоб інтереси окремих країн не затьмарювали необхідність об'єднаної реакції ЄС.

"Важливо... діяти чітко, рішуче і розсудливо, що означає усвідомлення того, що ми знаходимося в сильній позиції. Америка знаходиться в позиції слабкості... Якщо кожну країну рахувати окремо, i у нас будуть проблеми тут з червоним вином, а там з віскі і фісташками, то все це зведеться нанівець", – резюмував він.

Як відомо, 2 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти багатьох держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Сам Трамп заявив, що готовий знизити свої тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".