Вице-канцлер Германии назвал "чушью" тарифную политику Трампа

Уходящий в отставку вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек резко раскритиковал тарифную политику, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит The Guardian.

Хабек отметил, что европейским партнерам необходимо "оставаться едиными", поскольку в одиночку они не смогут решить эту проблему.

"Расчеты, с моей точки зрения, – это чушь. Даже основа расчетов – чушь. Предположение, что профицит или дефицит торгового бюджета сам по себе является проблемой, – это ошибочная оценка, потому что в конечном итоге глобализация служит всем экономикам, и особенно американской экономике", – сказал он.

Немецкий министр также прокомментировал заявления американского миллиардера Илона Маска, который в минувшие выходные призвал сохранить свободную торговлю между ЕС и США.

В частности, Маск говорил, что "в идеале и Европа, и США должны перейти к нулевым тарифам, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой".

В ответ на это Хабек заявил, что считает его комментарии "признаком слабости и, возможно, страха, поскольку реальность действий США совсем другая".

"Если ему есть что сказать, он должен пойти к своему президенту и сказать об этом. Прежде чем говорить о нулевых тарифах, давайте прекратим эту чушь... хаос, который вы устроили за последнюю неделю", – подчеркнул он.

Хабек также предостерег от того, чтобы интересы отдельных стран затмевали необходимость объединенной реакции ЕС.

"Важно... действовать четко, решительно и благоразумно, что означает осознание того, что мы находимся в сильной позиции. Америка находится в позиции слабости... Если каждую страну считать отдельно, и у нас будут проблемы здесь с красным вином, а там с виски и фисташками, то все это сведется на нет", – резюмировал он.

Как известно, 2 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против многих государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Сам Трамп заявил, что готов снизить свои тарифы, если другие страны смогут предложить что-то "феноменальное".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".