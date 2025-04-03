Німеччина засуджує рішення Трампа запровадити масштабні тарифи

В німецькому уряді засудили рішення президента США Дональда Трампа запровадити масштабні тарифи, наголосивши, що це матиме негативний вплив на світову економіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення Трампа "докорінно хибне" і підриває вільну торгівлю в усьому світі.

Він попередив, що всі країни "постраждають від цих непродуманих рішень".

Шольц підкреслив, що це "атака на торговельну систему, яка створила процвітання в усьому світі, що саме по собі є американським досягненням".

Своєю чергою міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що це "найбільш руйнівне підвищення тарифів за останні 90 років".

Він також попередив про потенційно "драматичні" наслідки рішень президента США.

Габек вказав, що "економічно неправильно" говорити про те, що наявні торговельні угоди "завдають шкоди США", і закликав країни, які виступають за вільну торгівлю, виступити єдиним фронтом у відповідь.

Він зауважив, що наслідки цих рішень вплинуть на наступний німецький уряд і матимуть наслідки "далеко за межами Німеччини та Європи".

Міністр також розповів про підготовку заходів у відповідь, зазначивши, що поки що не може показати їх або оголосити про деталі, але він наполягає, що "там була пророблена хороша робота", щоб підготуватися до цього моменту.

Він додав, що сподівається, що Трамп здасться під тиском, але "логічним наслідком є те, що він має відчути тиск" з боку Німеччини, Європи та інших країн-однодумців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з майже усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.