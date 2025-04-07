"Ситуация драматическая": Мерц требует срочной защиты немецкой экономики на фоне тарифов Трампа

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал в понедельник, 7 апреля, к быстрым действиям для обеспечения конкурентоспособности страны в ответ на падение рынков акций и облигаций после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных тарифов.

Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отметило агентство, в понедельник, 7 апреля, основные фондовые индексы упали, поскольку Трамп не продемонстрировал никаких признаков отступления от своих тарифных планов, а инвесторы считают, что растущий риск рецессии может привести к тому, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки уже в мае.

"Ситуация на международных рынках акций и облигаций является драматической и грозит дальнейшим ухудшением. Поэтому для Германии как никогда актуально как можно быстрее восстановить свою международную конкурентоспособность", – заявил Мерц.

Будущий канцлер Германии заявил, что этот вопрос должен быть в центре коалиционных переговоров.

Вместе с другими странами Европейского Союза Германия сталкивается с 25% импортными тарифами на сталь, алюминий и автомобили, а также "взаимными" тарифами в размере 20% со среды почти на все другие товары.

Как известно, Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Тогда в немецком правительстве осудили решение Трампа ввести масштабные тарифы, отметив, что это будет иметь негативное влияние на мировую экономику.

7 апреля американский президент заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".