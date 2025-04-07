У Румунії розбився автобус з молдовськими номерами, є загиблі

У Румунії в окрузі Клуж сталася аварія з мікроавтобусом, зареєстрованим у Молдові, внаслідок ДТП троє людей загинули, серед них водій і двоє пасажирів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Libertatea.ro.

Аварія сталася вранці 7 квітня в комуні Кацеу в окрузі Клуж. Мікроавтобус із молдовськими номерами зіткнувся з вантажівкою і з'їхав із дороги в канаву. На місце події прибули швидка допомога і бригади аварійно-рятувальної служби. Три людини, які перебували в мікроавтобусі, загинули від отриманих травм.

Ще чотирьох осіб, включно з однією дитиною, доправили в лікарню. Міністерство закордонних справ Молдови поки не прокоментувало ДТП.

Водій вантажівки пройшов тест на алкоголь, який показав негативний результат.

Пізніше поліція округу Клуж повідомила, що за результатами розслідування встановлено, що водій мікроавтобуса втратив контроль над керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою.

Нагадаємо, 1 квітня в Австрії в ДТП з мікроавтобусом загинули чотири громадянки України.

В середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ-Кишинів, тоді постраждали 16 людей. Схожа ДТП сталась і в січні.