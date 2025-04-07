В Румынии разбился автобус с молдовскими номерами, есть погибшие

В Румынии в округе Клуж произошла авария с микроавтобусом, зарегистрированным в Молдове, в результате ДТП три человека погибли, среди них водитель и двое пассажиров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Libertatea.ro.

Авария произошла утром 7 апреля в коммуне Кацеу в округе Клуж. Микроавтобус с молдовскими номерами столкнулся с грузовиком и съехал с дороги в канаву. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Три человека, находившиеся в микроавтобусе, погибли от полученных травм.

Еще четырех человек, включая одного ребенка, доставили в больницу. Министерство иностранных дел Молдовы пока не прокомментировало ДТП.

Водитель грузовика прошел тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

Позже полиция округа Клуж сообщила, что по результатам расследования установлено, что водитель микроавтобуса потерял контроль над управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Напомним, 1 апреля в Австрии в ДТП с микроавтобусом погибли четыре гражданки Украины.

В середине февраля в ДТП попал автобус Киев-Кишинев, тогда пострадали 16 человек. Похожее ДТП произошло и в январе.