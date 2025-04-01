В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: четверо загиблих

Зранку у вівторок, 1 квітня, на автобані поблизу австрійського населеного пункту Зеебенштайн в напрямку Відня сталась серйозна ДТП за участю вантажівки і мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

Про це повідомляє ORF з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Згідно з даними правоохоронців, мікроавтобус і вантажівка зіткнулись лоб в лоб. Внаслідок аварії загинули чотири людини, ще шестеро постраждали, причому четверо з них – серйозно. Пізніше австрійські ЗМІ уточнили, що загиблі – жінки з України.

ORF

ORF

Як розповіли рятувальники, деякі пасажири мікроавтобуса виявилися заблокованими, тому їх довелось визволяти за допомогою спеціального обладнання.

За словами представника поліції Йоганна Баумшлагера, вантажівка, ймовірно, виїжджала з парковки, коли з нею зіткнувся мікроавтобус.

Він зазначив, що у мікроавтобусі перебували громадяни України. При цьому представник поліції уточнив, що не йдеться про контрабанду або погоню.

Усіх постраждалих доправили в лікарню. В операції було задіяно три вертольоти, три бригади швидкої медичної допомоги, дев'ять рятувальних машин і дев'ять пожежних автомобілів.

Нагадаємо, в середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ-Кишинів, тоді постраждали 16 людей. Схожа ДТП сталась і в січні.