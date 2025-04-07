У Фінляндії застрелили ведмедя, якому сподобалось лазити у двори будинків

У центральній Фінляндії за рішенням поліції застрелили ведмедя після того, як клишоногого не вдалось відучити приходити до людських осель і копатись у сміттєвих баках.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У містечку Ханкасалмі неподалік Ювяскюля застрелили дикого ведмедя після того, як хижак багато разів навідувався у двори житлових кварталів.

Наприкінці березня поліція отримала серію повідомлень від місцевих мешканців про те, що хижака бачили у міській забудові, не лише вночі, а й удень. На підставі спостережень дійшли висновку, що в усіх випадках це був той самий ведмідь.

"Ведмідь шукав у дворах їжу і пошкодив там сміттєві баки, годівнички, компостну яму. Є підстави вважати, що ведмідь майже перестав боятися людей", – зазначив інспектор Теему Кархунен.

25 березня у поліції ухвалили рішення вжити заходів для видворення ведмедя. Відповідальна за це організація двічі намагалась відігнати його глибше у ліси, проте ведмідь знову повертався і заходив у населений пункт.

Після того поліція задіяла максимальні заходи, скориставшись правом відстрілу на підставі того, що звір створює загрозу для життя і здоров’я людей та їхнього майна.

Минулого тижня у Польщі повідомляли про напад ведмедя на людину у лісі, молодий чоловік отримав серйозні поранення.

Наприкінці березня у Словаччині за один день сталося одразу два випадки нападу ведмедів на людей у гірському масиві Мала Фатра. В одному з випадків чоловік сокирою відбився від звіра і залишився неушкодженим.

На початку квітня уряд Словаччини оголосив надзвичайний стан у декількох районах країни через велику присутність ведмедів.