У Польщі ведмідь серйозно поранив чоловіка
У Польщі неподалік Бещадського національного парку, що неподалік кордону зі Словаччиною та Україною, стався напад ведмедя на людину.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Напад стався у середу 2 квітня в районі населеного пункту Команьча, що західніше Бещадського національного парку.
Близько 16:00 місцева поліція отримала повідомлення, що 27-річний чоловік під час прогулянки у лісі зіткнувся з ведмедем і отримав тяжкі поранення.
Постраждалому вдалось уникнути найгіршого сценарію, він покликав на допомогу знайомих і після того зателефонував у служби надзвичайних ситуацій. Чоловіка гелікоптером відвезли у міську лікарню, загрози для його життя немає.
За попередньою інформацією, це була ведмедиця з дитинчатами.
Наприкінці березня у Словаччині за один день сталося одразу два випадки нападу ведмедів на людей у гірському масиві Мала Фатра. В одному з випадків чоловік сокирою відбився від звіра і залишився неушкодженим.
На початку квітня уряд Словаччини оголосив надзвичайний стан у декількох районах країни через велику присутність ведмедів.