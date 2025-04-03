У Польщі ведмідь серйозно поранив чоловіка

У Польщі неподалік Бещадського національного парку, що неподалік кордону зі Словаччиною та Україною, стався напад ведмедя на людину.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Напад стався у середу 2 квітня в районі населеного пункту Команьча, що західніше Бещадського національного парку.

Близько 16:00 місцева поліція отримала повідомлення, що 27-річний чоловік під час прогулянки у лісі зіткнувся з ведмедем і отримав тяжкі поранення.

Постраждалому вдалось уникнути найгіршого сценарію, він покликав на допомогу знайомих і після того зателефонував у служби надзвичайних ситуацій. Чоловіка гелікоптером відвезли у міську лікарню, загрози для його життя немає.

За попередньою інформацією, це була ведмедиця з дитинчатами.

Наприкінці березня у Словаччині за один день сталося одразу два випадки нападу ведмедів на людей у гірському масиві Мала Фатра. В одному з випадків чоловік сокирою відбився від звіра і залишився неушкодженим.

На початку квітня уряд Словаччини оголосив надзвичайний стан у декількох районах країни через велику присутність ведмедів.