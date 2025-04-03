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У Польщі ведмідь серйозно поранив чоловіка

Новини — Четвер, 3 квітня 2025, 14:13 — Марія Ємець

У Польщі неподалік Бещадського національного парку, що неподалік кордону зі Словаччиною та Україною, стався напад ведмедя на людину.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Напад стався у середу 2 квітня в районі населеного пункту Команьча, що західніше Бещадського національного парку. 

Близько 16:00 місцева поліція отримала повідомлення, що 27-річний чоловік під час прогулянки у лісі зіткнувся з ведмедем і отримав тяжкі поранення.

Постраждалому вдалось уникнути найгіршого сценарію, він покликав на допомогу знайомих і після того зателефонував у служби надзвичайних ситуацій. Чоловіка гелікоптером відвезли у міську лікарню, загрози для його життя немає. 

За попередньою інформацією, це була ведмедиця з дитинчатами. 

Наприкінці березня у Словаччині за один день сталося одразу два випадки нападу ведмедів на людей у гірському масиві Мала Фатра. В одному з випадків чоловік сокирою відбився від звіра і залишився неушкодженим. 

На початку квітня уряд Словаччини оголосив надзвичайний стан у декількох районах країни через велику присутність ведмедів.

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