В Финляндии застрелили медведя, которому понравилось лазить во дворы домов

В центральной Финляндии по решению полиции застрелили медведя после того, как косолапого не удалось отучить приходить в человеческие дома и копаться в мусорных баках.

Об этом сообщает Yle, пишет "европейская правда".

В городке Ханкасалми неподалеку от Ювяскюля застрелили дикого медведя, после того как хищник много раз наведывался во дворы жилых кварталов.

В конце марта полиция получила серию сообщений от местных жителей о том, что хищника видели в городской застройке, не только ночью, но и днем. На основании наблюдений пришли к выводу, что во всех случаях это был тот же медведь.

"Медведь искал во дворах еду и повредил там мусорные баки, кормушки, компостную яму. Есть основания полагать, что медведь почти перестал бояться людей", – отметил инспектор Теему Кархунен.

25 марта в полиции приняли решение принять меры для выдворения медведя. Ответственная за это организация дважды пыталась отогнать его глубже в лес, однако медведь снова возвращался и заходил в населенный пункт.

После этого полиция задействовала максимальные меры, воспользовавшись правом отстрела на основании того, что зверь создает угрозу для жизни и здоровья людей и их имущества.

На прошлой неделе в Польше сообщали о нападении медведя на человека в лесу, молодой человек получил серьезные ранения.

В конце марта в Словакии за один день произошло сразу два случая нападения медведей на людей в горном массиве Мала Фатра. В одном из случаев мужчина топором отбился от зверя и остался невредимым.

В начале апреля правительство Словакии объявило чрезвычайное положение в нескольких районах страны из-за большого присутствия медведей.