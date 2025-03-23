У Словаччині чоловік сокирою відбився від ведмедиці, що напала на нього

У Словаччині за один день сталося одразу два випадки нападу ведмедів на людей у гірському масиві Мала Фатра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє словацьке Dennik N.

Випадки сталися ще у п’ятницю 21 березня, але потрапили у новини на вихідних.

В одному з них чоловік йшов лісовою стежкою із псом, який був без повідка, у місцевості Бельське скали та помітив за кілька десятків метрів ведмедицю з трьома дитинчатами. У спілкуванні з місцевим виданням Žilinak він розповів, що є місцевим мешканцем і до цього часу нерідко зустрічав і фотографував ведмедів.

Чоловік спробував убезпечитись, створюючи шум і насвистуючи, щоб його присутність не стала несподіванкою, але ведмедиця не стала йти вглиб лісу, а замість того напала.

Перцевий балончик не допоміг відлякати її і врешті чоловік відбивався від звіра топірцем, який носить з собою у гори, щоб розчищати стежки від чагарів.

"Я сховався за деревом, і кожного разу, коли вона вибігала на мене, бив її по голові. Якби у мене не було цієї сокири, вона б мене там вбила", – розповів він.

Ведмедиця, отримавши кілька ударів, врешті побігла геть разом з ведмежатами.

Як саме драматична зустріч потрапила на відео, у ЗМІ не уточнюють.

Початково відео інциденту з’явилося у Facebook політика з партії-партнера Словацької національної партії Філіпа Куффа, який також обіймає посаду державного секретаря у Міндовкілля. У коментарях здійнялася бурхлива дискусія про те, чому все ніби випадково сталося перед камерою-фотопасткою, та чи не вийшло так, що ведмедицю спровокувала присутність пса без повідка і тому вона напала.

Того ж дня з іншого боку цього гірського масиву ведмідь серйозно поранив одну людину, ще одна отримала незначні поранення. Обставини того випадку не повідомляють.

За минулий рік у Словаччині було декілька випадків нападів ведмедів на людей, у тому числі зі смертельними наслідками. У зв'язку з цим парламент схвалив зміни до законодавства, щоб спростити відстріл ведмедів.

Ведмеді стали значною проблемою також у Румунії, їхню популяцію в країні називають найбільшою у Європі.

В уряді анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомомому Трансфегеранському шосе через Карпати, що небезпечно змінює поведінку хижаків.