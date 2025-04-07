Опозиційна президентка Грузії закликала ЄС не допустити встановлення диктатури у Грузії

Пʼята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка не визнає легітимності свого "наступника", закликала ЄС не допустити встановлення диктатури у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", переказ її виступу наводить "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі брала участь у "Мітингу за демократію", скликаному партією президента Франції Емманюеля Макрона.

"Грузія стала місцем, де Росія здійснила найбільш вишукані виборчі маніпуляції, де завдяки своїм маріонеткам-олігархам їй вдалося майже повністю узурпувати державну владу… Це нова гібридна стратегія Росії, що має замінити більш "дороговартісну" військову. Я тут, щоб попередити: ця стратегія загрожує нам усім", – заявила п’ята президентка Грузії.

Зурабішвілі нагадала про триваючий спротив грузинського громадянського суспільства та наголосила, що остаточний демократичний відкат у Грузії стане проблемою не лише для самої Грузії.

"Втрата Грузії – чого не станеться і не може статися – не буде чимось незначним. Це Чорне море, Кавказ, це доля європейської Вірменії, це шлях до Центральної Азії… Але передусім – це виклик для ЄС. ЄС не має допустити, щоб країна, якй рік тому надали статус кандидата, за один рік стала моделлю тоталітарної диктатури", – заявила Саломе Зурабішвілі.

Вона також закликала ЄС знайти способи ухвалювати рішення так, щоб вони "не залежали від однієї-двох країн, які вже йдуть шляхом тоталітаризму".

На мітингу у Тбілісі 31 березня Зурабішвілі оголосила про створення платформи опору для обʼєднання опозиційних політичних сил.

Минулого тижня парламент Грузії в остаточному читанні ухвалив закон "про реєстрацію іноземних агентів", який, за твердженням керівної партії "Грузинська мрія", є аналогом американського FARA і його "прямою копією". У ЄС розкритикували цей закон.