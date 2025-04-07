Оппозиционная президентка Грузии призвала ЕС не допустить установления диктатуры в её стране

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признает легитимности своего "преемника", призвала ЕС не допустить установления диктатуры в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявления приводит "Эхо Кавказа".

Зурабишвили участвовала в "Митинге за демократию", созванном партией президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Грузия стала местом, где Россия осуществила наиболее изощрённые избирательные манипуляции, где при помощи своих марионеток – олигархов – ей удалось почти полностью узурпировать государственную власть... Это новая гибридная стратегия России, которая должна заменить более "дорогостоящую" военную. Я здесь, чтобы предупредить: эта стратегия угрожает нам всем", – заявила пятый президент Грузии.

Зурабишвили напомнила о продолжающемся сопротивлении грузинского гражданского общества и подчеркнула, что окончательный демократический откат в Грузии станет проблемой не только для самой Грузии.

"Потеря Грузии – чего не произойдет и не может произойти – не будет чем-то незначительным. Это Черное море, Кавказ, это судьба европейской Армении, это путь в Центральную Азию... Но прежде всего – это вызов для ЕС. ЕС не должен допустить, чтобы страна, которой год назад предоставили статус кандидата, за один год стала моделью тоталитарной диктатуры", – заявила Саломе Зурабишвили.

Она также призвала ЕС найти способы принимать решения так, чтобы они "не зависели от одной-двух стран, которые уже идут по пути тоталитаризма".

На митинге в Тбилиси 31 марта Зурабишвили объявила о создании платформы сопротивления для объединения оппозиционных политических сил.

На прошлой неделе парламент Грузии в окончательном чтении принял закон "о регистрации иностранных агентов", который, по утверждению правящей партии "Грузинская мечта", является аналогом американского FARA и его "прямой копией". В ЕС раскритиковали этот закон.