Директор угорської опери посперечався з послом України через виступ Нетребко

Новий посол України в Будапешті Федір Шандор закликав Угорську державну оперу скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, однак керівник театру Сильвестр Оковач відмовився це робити та жорстко відповів на звернення українського дипломата.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лист-звернення українського посла, написаний угорською мовою, та свою відповідь на нього Оковач опублікував на своїй Facebook-сторінці в середу.

У листі Федір Шандор попросив переглянути доцільність виступу Нетребко в Угорському державному оперному театрі, що запланований на 23 березня.

"Відомо, що пані Нетребко пов'язана з президентом Росії Владіміром Путіним, якого вона відкрито підтримує. Вона неодноразово брала участь у заходах, організованих російською владою, і фінансувала російських терористів на Донбасі, за що була внесена до української бази даних "Миротворець", а Метрополітен-опера в Нью-Йорку публічно розірвала з нею контракт", – йдеться у листі українського посла.

Шандор відзначив, що, незважаючи на пізніші спроби Нетребко дистанціюватися від політики Кремля, її позиція залишилася незмінною, і вона залишається лобістом країни-агресора.

Він наголосив, що, дозволивши виступ Нетребко, Угорський державний оперний театр ризикує стати майданчиком для просування наративів, які суперечать європейським цінностям та принципам прав людини.

Оковач подякував Шандору за "написаний бездоганною угорською мовою" лист, але сказав, що має заперечення до його змісту. "Опера не є ані політичним продуктом, ані військовим. Артисти не є ані політиками, ані солдатами", – заявив Оковач.

Він зауважив, що Нетребко є "найвидатнішим на сьогодні світовим сопрано", що виступала в останні роки на сценах Мілану, Парижу, Берліну, Мадриду та Відню, а також виступала і гастролювала в Америці.

"Я просив би пана посла не переводити приціл на Угорський державний оперний театр і на виступ, на який було зафіксовано найвищий продаж квитків за 141-річну історію закладу, що свідчить про те, що наші співвітчизники також цінують творчість Анни Нетребко", – написав директор театру.

На завершення він вказав, що Угорщина є "островом миру", як і оперний театр є "островом миру", де працюють "багато чудових українських і російських танцюристів".

"Напередодні довгоочікуваного припинення вогню, і, можливо, в передпокої миру, я б особливо хотів захистити спокій, розумну внутрішню роботу і політичний нейтралітет найбільшої угорської інституції сценічного мистецтва", – написав директор Угорської державної опери, сказавши, що очікує колись побачити посла в театрі.

Нагадаємо, Федір Шандор лише 6 березня, вручив вірчі грамоти угорському президенту Тамашу Шуйоку. Перед цим Україна не мала посла в Угорщині понад два роки.

В МЗС України зазначили, що покладають "великі сподівання" на роботу посла Шандора в Угорщині.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він, викладач університету угорського походження, від початку повномасштабної війни пішов добровольцем у військо і читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.