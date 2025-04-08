В Литве возмутились запланированному концерту певицы Орбакайте: премьер отреагировал

В Литве общественный деятель Валдас Барткявичюс возмутился из-за запланированного на 31 мая в Вильнюсе концерта российской певицы Кристины Орбакайте, ситуацию также прокомментировал премьер страны Гинтаутас Палуцкас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Барткявичюс отметил, что Орбакайте причастна к российской пропаганде.

По его словам, в 2014 году российская певица сознательно нарушила украинское законодательство и незаконно пересекла государственную границу, чтобы попасть в Крым.

Барткявичюс добавил, что Орбакайте выступала в Крыму в октябре 2022 года, тогда как российская полномасштабная агрессия против Украины продолжалась уже полгода.

После возмущения в социальных сетях литовский премьер заявил, что организаторам мероприятия следует задать певице вопрос о ее политических взглядах.

"Поддерживает ли она аннексию Крыма или выступает против нее?" – сказал Палуцкас.

Он также добавил, что видел фото, на котором Орбакайте принимает награду от российского правителя Владимира Путина.

В то же время глава правительства Литвы убежден, что ее позиция относительно войны в Украине сейчас важнее.

"У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и дать ответ общественности", – добавил Палуцкас.

Недавно стало известно, что российская оперная певица Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России, выступит на сцене лондонского Королевского оперного театра.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за свою жизнь.

В прошлом месяце посол Украины в Будапеште Федор Шандор призвал Венгерскую государственную оперу отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.

Однако руководитель театра Сильвестр Оковач отказался это делать и жестко ответил на обращение украинского дипломата.