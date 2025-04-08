ЄС підтримує переговори між США й Іраном щодо ядерної програми

Європейський Союз вітає оголошення про переговори між Іраном і США щодо іранської ядерної угоди та спостерігатиме за їхнім прогресом.

Про це представник Європейської комісії сказав у коментарі агентству Europa Press, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника Єврокомісії, у ЄС "беруть до уваги" анонсовані переговори між США та Іраном.

"Будь-який прогрес, який збільшує шанси на дипломатичний результат, є кроком у правильному напрямку, і ми будемо вітати його", – додав він.

Співрозмовник Europa Press наголосив, що ЄС відданий дипломатичному шляху, який є "єдиним стійким шляхом до вирішення іранської ядерної програми".

Раніше стало відомо про заплановану 12 квітня зустріч представників США та Ірану за посередництва Оману для переговорів стосовно іранської ядерної програми.

Тоді як американський президент Дональд Трамп і Білий дім наполягають, що йдеться про прямі переговори, у Тегерані кажуть, що вони будуть непрямими.

Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.