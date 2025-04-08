ЕС поддерживает переговоры между США и Ираном по ядерной программе

Европейский Союз приветствует объявление о переговорах между Ираном и США по иранской ядерной сделке и будет наблюдать за их прогрессом.

Об этом представитель Европейской комиссии сказал в комментарии агентству Europa Press, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Еврокомиссии, в ЕС "принимают во внимание" анонсированные переговоры между США и Ираном.

"Любой прогресс, который увеличивает шансы на дипломатический результат, является шагом в правильном направлении, и мы будем приветствовать его", – добавил он.

Собеседник Europa Press подчеркнул, что ЕС привержен дипломатическому пути, который является "единственным устойчивым путем к решению иранской ядерной программы".

Ранее стало известно о запланированной 12 апреля встрече представителей США и Ирана при посредничестве Омана для переговоров по иранской ядерной программе.

Тогда как американский президент Дональд Трамп и Белый дом настаивают, что речь идет о прямых переговорах, в Тегеране говорят, что они будут непрямыми.

Последние прямые переговоры на высшем уровне между США и Ираном состоялись в 2015 году, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри и тогдашний министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф работали над завершением ядерной сделки.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.